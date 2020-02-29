Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı

29.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:06
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

'nin kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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