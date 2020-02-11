Milli Savunma Bakanlığı: 'İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi'
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Milli Savunma Bakanlığı: 'İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi'

İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi

11.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:00
Milli Savunma Bakanlığı: 'İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi'

(MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.



MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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