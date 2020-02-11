Milli Savunma Bakanlığı: 'İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi'
İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." Euronews.com'da Görüntüle