Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'e roketli saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını bildirdi
19.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:58
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com