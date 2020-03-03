Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

03.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:10
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

(MSB), 'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.


MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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