Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55...
Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
12.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:39
Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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