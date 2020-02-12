Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55...
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Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55...

Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

12.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:39
Milli Savunma Bakanlığı:

: " bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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