Milli savunma Bakanlığı: "(Helikopter kazası) Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi...
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Milli savunma Bakanlığı: "(Helikopter kazası) Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi...

05.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:52
Milli savunma Bakanlığı:

Milli savunma Bakanlığı: "(Helikopter kazası) Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Milli savunma Bakanlığı: " (Helikopter kazası) Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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