Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari'de 27 Haziran'da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA