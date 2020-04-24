Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve dikimevlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında haftada 10 milyon maske üretimine ulaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve dikimevlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında haftada 10 milyon maske üretimine ulaşıldı. Sadece Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) fabrikasında haftada 6,5 milyon maske üretiliyor. MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, ihtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahip olduklarını belirtti. Akdere, yerli ve milli imkanlarla ürettikleri solunum cihazında ise bir ay içinde seri üretime geçileceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında artan maske ve diğer tıbbi malzeme ihtiyacını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlığın bir kuruluşu olan MKEK'e ait MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda da bu kapsamda üretim kapasitesi yüzde yüz oranında artırıldı. Fabrikada 210 işçi, 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat üretim yapıyor. Fabrikada haftada 6,5 milyon cerrahi maske üretilirken, siperlik, KBRN maske, sağlık personellerinin kullandığı N95 maske, gözlük, tulum, eldiven, dezenfektan gibi malzemeler de uluslararası standartlara uygun olarak son teknoloji ile yapılıyor. Üretimde çalışan işçiler için koronavirüse karşı tüm tedbirler alınmış durumda. İşçilerin ateşleri hem fabrikaya girişte hem de çıkışta ölçülürken, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız yapılıyor 'DİKİMEVLERİ İLE BİRLİKTE HAFTADA 10 MİLYON MASKE'MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Akrede "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Kendi imal ettiğimiz tezgahlarla birlikte üretim kapasitelerini yüzde yüz artırdık. MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adede ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz. Ürettiğimiz cerrahi maskeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte. Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" dedi.'SOLUNUM CİHAZINDA 1 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ'

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, yüzde yüz yerli ve milli imkanlar kullanılarak ürettikleri 'Sahra' adlı mekanik solunum cihazı ile ilgili de bilgi verdi. Cihazla ilgili hazırladıkları prototipi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sunduklarını belirten Akdere, tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen Sahra'nın modüler yapıya sahip olduğunu belirtti. Akdere, nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Covid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip solunum cihazının, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabileceğini kaydetti. Akdere, milli solunum cihazının bir ay içinde seri üretimine geçmeyi planladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp, başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA