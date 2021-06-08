MSB: "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır"

MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Poyraz Liman'ında müsilaj temizleme çalışmalarının başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Poyraz Liman'ında müsilaj temizleme çalışmalarının başladığını açıkladı.

MSB, Gölcük Poyraz Liman'ında müsilaj temizleme işlemlerinin başladığını ve çalışmalara bölgedeki deniz temizleme araçları ile personeller tarafından destek verileceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'
MSB: 'Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Beren Saat Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 15:14:25. #1.15#

title