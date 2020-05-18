Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist,...
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
18.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:46
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA