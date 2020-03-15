Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış... Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İHA