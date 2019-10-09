Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığını açıkladı.

09.10.2019 22:58
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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