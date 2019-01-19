IHAAW123149-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 49 TSI

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Kaynak: İHA