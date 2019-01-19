Milli Savunma Bakanlığı, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişiminin Ardından 15 Bin 213...
IHAAW123149-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi.
IHAAW123149-GEN/19-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 49 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA