Milli Savunma Bakanlığı, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişiminin Ardından 15 Bin 213...

Milli Savunma Bakanlığı, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişiminin Ardından 15 Bin 213...

IHAAW123149-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişiminin Ardından 15 Bin 213...

IHAAW123149-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 49 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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