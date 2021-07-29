Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise...
Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı