Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise...
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Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise...

Milli Savunma Bakanlığı: 'FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, bin 869 personel hakkında ise... - Haberler
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