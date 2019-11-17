Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de...
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Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de...

Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu.

17.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:53
Milli Savunma Bakanlığı:

: "El Bab'da bombalı patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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