Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından...
Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor.
24.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:21
Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İHA