Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından... Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor." - ANKARA Kaynak: İHA