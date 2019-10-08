Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan...

Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan...

Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir.

08.10.2019 18:14
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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