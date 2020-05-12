- Milli Savunma Bakanlığı: "COVID19 ile mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini...
- Milli Savunma Bakanlığı: "COVID19 ile mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ulaştı.
12.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:38
- Milli Savunma Bakanlığı: "COVID19 ile mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ulaştı."
Kaynak: İHA