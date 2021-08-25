Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...
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Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

MSB: '(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.'
MSB: "(Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır."
Son Dakika | MSB: '(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
Son Dakika | MSB: "(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan...
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Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine... - Haberler
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