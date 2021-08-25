Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz