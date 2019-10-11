Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut...

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut...

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

11.10.2019 22:40
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İHA
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