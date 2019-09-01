Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra...

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra...

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi.

01.09.2019 17:33
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ile koordineli olarak icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristin PKK'nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belinlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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