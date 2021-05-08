Milli Savunma Bakanlığı bir asteğmen adayının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı bir asteğmen adayının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı bir asteğmen adayının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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