Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını...
04.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:43
Kaza yeri Askerlerin olay yerinde çalışmaları BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Kaza yeri
Askerlerin olay yerinde çalışmaları
BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur