Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2) - Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel

Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri,...

13.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:38
Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." dedi.

MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Yarbay Aktop, hudutların güvenliği için alınan tedbirlerin artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını ifade etti.

Aktop, "Bu kapsamda son bir ay içerisinde 4 bin 245 yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünden toplam 21 bin 248 şahıs yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya, adada uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini aktardı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis araştırma gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verildiğini belirten Aktop, 21 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya'da icra edilen, Türkiye dahil 9 NATO ülkesinin katıldığı, NATO'nun en önemli denizaltı savunma harbi tatbikatlarından "DYNAMIC MANTA-2020 Tatbikatı"na fırkateyn, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla iştirak edildiğini söyledi.

Olası doğal afetlere karşı hazırlıkların devam ettiğini, bu kapsamda TSK İnsani Yardım Tugayı ile afet bölgesinde arama-kurtarma, sıhhi tahliye ve tedavi, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma tesislerinin kurulması ve işletilmesi, trafik tanzimi konularında, ilgili makamların sorumluluğunda yürütülen faaliyetlere destek sağlandığını dile getiren Aktop, İnsani Yardım Tugayı İlk Müdahale Kuvveti'nin 3 saat içerisinde afet bölgesine intikal edecek hazırlık seviyesinde olduğunu bildirdi.

FETÖ ile mücadele

Yarbay Aktop, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." diye konuştu.

Öte yandan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 4 bin 38 personelin ihraç edildiği bilgisini aktaran Aktop, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade edilmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki içimizdeki hainlerin temizlenmesiyle güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek doğrudan sivil kaynaktan temin edilen gerekse Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yetişen gençlerin saflarımıza katılmasıyla daha da kuvvetlenmiştir, her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir."

Geleceğin profesyonel askerlerini yetiştiren Milli Savunma Üniversitesinin, farklı seviyelerde yükseköğretim ve mesleki eğitim süreçlerini planlamak, icra etmek ve milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile doktrin çalışmalarını desteklemek maksadıyla kurulduğunu anlatan Aktop, üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin şanlı Türk ordusunun binlerce yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi, milli ve manevi değerler ile çağdaş bilimsel gelişmeler dikkate alınarak planlandığını kaydetti.

Aktop, Milli Savunma Üniversitesinde vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gerektiğinde canı pahasına en zor şartlarda görev yapacak ruhsal ve fiziksel özelliklere haiz personel yetiştirilmesinin esas alındığının altını çizdi.

Termal kameralar devrede

Yarbay Aktop, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik MSB olarak devletin diğer kurumlarıyla koordineli şekilde gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, özellikle harekat bölgelerinde görev yapan birliklerin salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Virüsün İran'da yaygın olarak görülmesiyle 22 Şubat'tan itibaren hudut birliklerinin yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temaslarında uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini, hudut birliklerinin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesinin sağlandığını aktaran Aktop, tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinlerinin de geçici bir süre için ertelendiğini anımsattı.

Askeri öğrenci, yükümlü erbaş ve erlerin hafta sonu izinlerinin bir süre için durdurulduğunu, ant içme ve mezuniyet törenlerine de bir süre için misafir kabul edilmeyeceğini dile getiren Aktop, şöyle konuştu:

"Misafir askeri öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir."

Bugün Cumhuriyetin kurucusu, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121'inci yıl dönümü olduğunu da anımsatan Aktop, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Faaliyetlerimize koronavirüs nedeniyle ara veremeyiz"

Güvenlik kaynakları ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yapılan toplantının bir süre için son basın bilgilendirme toplantısı olabileceğini, video yoluyla bu açıklamaların devam edeceğini, bu konuda inceleme ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bir basın mensubunun askere alınacak erlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı bir protokole tabi tutulup tutulmayacaklarını sorması üzerine, şu an için ayrı bir protokole gerek olmadığı, birliğe yeni katılacak er ve erbaşların önce zaten sağlık kontrollerinden geçirildiği anımsatıldı.

Tüm faaliyetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürdürdüklerini, gerektiğinde ek önlemlerin alınabileceğini vurgulayan güvenlik kaynakları, askere yeni alınacak kişilerin tarihlerinde herhangi bir ertelemenin şu an için söz konusu olmadığını söyledi.

Güvenlik kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri Somali'den Afganistan'a kadar, Suriye'de, Irak'ta bölgesel bir güç olarak görev yapan bir teşkilat. Faaliyetlerimize koronavirüs nedeniyle ara veremeyiz, devam edeceğiz. Tabi ki gelişen durumlara göre de ilave tedbirler alınacaktır." dedi.

Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen tatbikatların iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya karşılık güvenlik kaynakları, tatbikatların hazırlıklarının bir yıl önce başladığını, süreç içerisinde bu tip kararların virüsün durumuna göre değerlendirileceğini ve tatbikat ile toplu faaliyetleri erteleme yoluna gidilebileceğini ifade etti.

Avrupa'daki Türk askerleriyle ilgili önlemin söz konusu olup olmadığı sorulan güvenlik kaynakları, şu aşamada alınan tedbirlerin belli olduğunu, herhangi farklı bir tablonun oluşması durumunda yeni tedbirlerin değerlendirilebileceğini vurguladı.

"Gözlem noktalarımıza yönelik herhangi bir taciz, saldırı yok"

İdlib'deki ortak devriyenin ayrıntıları, bölgede ateşkese karşı çıkan grupların olup olmadığı ile Türkiye'nin güneyde bulunan üs bölgelerindeki ağır silahlarını çekmesine ilişkin iddiaların sorulması üzerine güvenlik kaynakları, ortak devriyenin pazar günü yapılmasına yönelik Türk ve Rus tarafının hazırlıklarını yaptığını belirtti.

Sahada tarafların genel itibarıyla ateşkese uyum gösterdiğini, ateşkesin bozulması seviyesinde olmayan, çok küçük gruplar tarafından bazı ihlallerin olduğunu ama bunların da azalarak devam ettiğini aktaran güvenlik kaynakları, bu ihlallerin hiçbirinin de gözlem noktalarına yönelik olmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, "Gözlem noktalarımıza yönelik herhangi bir taciz, saldırı yok. Gözlem noktalarımız görevlerine Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde devam ediyorlar ve devam edecekler. Basına yansıdığı gibi buralardan ağır silahların çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son açıkladığı gibi, gözlem noktalarımıza herhangi bir saldırı olursa en ağır şekilde de karşılık verilir. Gözlem noktalarımız kendilerini koruyacak ve gerekli karşılığı meşru müdafaa kapsamında verecek yeteneğe sahiptir." açıklamasında bulundu.

Ortak devriyeye ilişkin faaliyetlere yönelik rejim veya muhalif taraftan uymayanlar olursa, ateşkesin devamı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekenin yapılacağını vurgulayan güvenlik kaynakları, terör örgütünün hudutlardan sızma girişimlerinin devam edip etmediğine yönelik soruya karşılık, terör örgütü YPG'nin varlığını kısmen devam ettirdiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, teröristlerin gerekli karşılığı aldığına, katbekat teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "TSK olarak Barış Pınarı Harekat bölgesinde de aynı şekilde tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bir zafiyet yok." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Akkuş Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 16:34:06. #1.15#