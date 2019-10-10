10.10.2019 20:15

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA