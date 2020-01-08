Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü...
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
08.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:37
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İHA
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