02.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:50

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA