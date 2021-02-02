Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı
02.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:20
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak yardımı yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak yardımı yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte. 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu