Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,...

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz.

30.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:44
Milli Savunma Bakanlığı:

: " Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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