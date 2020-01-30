Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,...
Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz.
30.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:44
Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA