Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...
IHAAW182202-GEN/18-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.
IHAAW182202-GEN/18-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 18.01.2019 18: 22: 02 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA