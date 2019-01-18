Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

IHAAW182202-GEN/18-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

IHAAW182202-GEN/18-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 18.01.2019 18: 22: 02 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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