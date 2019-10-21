Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu

21.10.2019 09:05

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA