Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.
(İHA)