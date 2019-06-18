Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli...
Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi."
Kaynak: AA
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