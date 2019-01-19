Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 Tarihi İtibariyle 635 Bin 582 Vatandaşın Bedelli Askerlik İçin...

IHAAW123156-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 56 TSI

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Kaynak: İHA