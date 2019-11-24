Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

24.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:51

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı askerlerin öğretmenler günü mesajı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

MSB'nin mesajı "Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Şehit Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm Öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz." bilgi notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA