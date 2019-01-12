Milli Savunma Bakanlığı: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 2 haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır'da yürütülen büyük çaplı operasyonlara devam edildiği ve 23 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Açıklamaya göre operasyonlarda 10 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 3 tabanca, 3 AT-4 tanksavar füze, 3 RPG-7 roketatar, 1584 muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar roketi, 4 el bombası, 175,3 kilogram amonyum nitrat ve 19 fünye, 103 kilogram PETN patlayıcı madde, 100 kilogram C-4 patlayıcı madde, 750 gram tahrip kalıbı, 16 muhtelif telsiz ele geçirildi, 30 el yapımı patlayıcı madde imha edildi. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 7 adet mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik alınan sınır önlemleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 73,6 kilogram eroin, 35 bin 195 paket kaçak sigara, 40 litre kaçak mazot ve 23 cep telefonu ele geçirildi.

Açıklamada, Münbiç bölgesindeki çalışmalarla ilgili de bilgi verildi. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te şu ana kadar 8 müşterek devriye faaliyeti icra edildiği, Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA