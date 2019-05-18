Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Paylaşımının Üçüncüsünü Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde "Milli Mücadeleye Adım Adım" temasıyla hazırlanan ve dört gün boyunca ayrı ayrı yayınlanacak olan görüntülerin üçüncüsünü paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 18 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Paşa Samsun'a doğru ilerlerken yurdun dört bir yanında düşman işgaline karşı mitingler düzenlendiği ve tüm Anadolu'nun işgallere direnme azminin ortaya çıktığı konu ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA