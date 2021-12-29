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Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, savunma politikaları ve Türk vatandaşlarının askerlik işlerinden sorumlu olan bakanlığımızın vizyonu bölgesinde lider, küresel etkilere sahip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda;

Milli Savunma Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, savunma politikaları ve Türk vatandaşlarının askerlik işlerinden sorumlu olan bakanlığımızın vizyonu bölgesinde lider, küresel etkilere sahip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda; şanlı tarihimizden aldığımız ilham, millÃ® ve manevi değerlerimizden aldığımız güç ile ülkemizin ve milletimizin güvenliğini ve savunmasını sağlamaktır. " . .

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