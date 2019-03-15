Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2)

BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Akar şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: DHA