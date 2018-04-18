Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Şimdi, artık kripto örgüt elemanlarının deşifre edilmesi ve açığa çıkarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugüne kadar tespit edilmiş birçok kripto örgüt mensubu da bulunmaktadır. Henüz deşifre edilemeyen ve örgüt tarafından özel olarak gizlenmiş, kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının bulunduğunu kesin olarak biliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Halin uzatılmasına ilişkin bilgi verdi. Bakan Canikli, sınırların dışından PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümranlık haklarını zafiyete uğratmak amacıyla saldırdığını belirterek, "İçeriden ise PKK, FETÖ ve DEAŞ aynı amaç için, ülkemizin kaos ortamına sürüklenmesi, istikrarın ortadan kaldırılması için acımasızca saldırmaktadırlar. Bu örgütler, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarihin gördüğü en kanlı terör örgütleridir ve üçünün de hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığıdır. Bugün itibarıyla bu örgütlerin hepsinin aynı küresel güçler tarafından yönetildiği ve kumanda edildiği konusunda elimizde çok daha ayrıntılı, daha fazla bilgi ve emare mevcuttur. PKK terör örgütü ve teröristler müttefiklerimiz Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve diğerleri tarafından açıkça korunmakta ve kollanmaktadır. Aynı şekilde, PKK terör örgütünün Suriye kolu yani kendisi olan PYD ve YPG de bir başka müttefikimiz Amerika'yla ortaklık yapabilmekte; tüm uyarı ve ikazlarımıza ve eninde sonunda Türkiye'ye karşı yöneltileceğini bile bile binlerce tır ve uçak dolusu silah, mühimmat, araç gereç bu örgütlere, bu terör örgütlerine verilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerinin faili, terör örgütünün elebaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde barındığını, örgütünü oradan yönetmeye devam ettiğini, finansal kaynaklara ulaştığını ve koruma altına aldığını söyleyen Bakan Canikli, "DEAŞ örgütünün, PYD, YPG ve PKK'yla ilişkileri ve Suriye ve Irak'taki fotoğraf bu örgütün de özel tasarım bir örgüt olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir. Bu noktada, hemen şu gerçeğin bir kez daha altının çizilmesi gerekiyor: Türk milleti bu saldırılara karşı, bu kanlı örgütlerin saldırılarına karşı durabilmiş ve onların emellerini gerçekleştirmelerini engellemiştir. Bugün ulaştığımız kapasite, imkan ve kabiliyetimiz bu anlamda dünden daha fazladır, dünden daha güçlüdür ve bundan sonraki terör örgütlerinin ve destekçilerinin saldırılarını defedebilecek imkan ve kabiliyetine sahibiz elhamdülillah. Savunma alanı başta olmak üzere, imkan ve kabiliyetlerimiz her geçen gün de artmaktadır. Terör örgütleri ve onların destekçileri ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarına devam edeceklerdir. Elde ettiğimiz sayısız istihbari bilgi bunu göstermektedir. PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin Suriye'deki varlığı devam etmektedir. Zeytin Dalı Operasyonu'yla 911 kilometrelik Suriye sınırımızın yaklaşık 500 kilometrelik bölümü terör örgütlerinden temizlenmiştir ancak halen temizlenmesi gereken 400 kilometrelik bir bölüm daha mevcuttur ve durmaktadır ve bu temizliğin de yapılması gerekir. Bu temizlik yapılmadığı sürece, yapılmadığı takdirde Türkiye kendisini hiçbir zaman güven içerisinde hissedemez. PKK'nın yurt içindeki varlıklarına çok büyük darbe indirilmiştir ancak örgüt içerideki saldırılarına devam etmektedir. DEAŞ terör örgütüne de yurt içinde güvenlik güçlerimiz tarafından nefes aldırılmamaktadır. Ancak buna rağmen, özellikle bireysel, uyuyan hücreler vasıtasıyla örgütün, DEAŞ terör örgütünün eylem yapma potansiyeli bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ terör örgütüyle yapılan mücadelede bugün itibarıyla kritik bir seviyeye gelinmiştir. Bu örgüt yapılanma ve eylem yöntemleri itibarıyla diğer örgütlerden çok farklıdır. FETÖ örgütü özellikle güvenlikle ve yargıyla ilgili kurumlara büyük ölçüde sızma yapabilmiş, bu yapılara giriş mekanizmasını belirli dönemlerde tamamen kontrol edebilir hale gelmiştir. Zannedildiğinin aksine, bu süreç yeni başlamamış, ta 1980'li yıllardan itibaren bu örgütün bilinçli olarak korunup kollandığını bugün itibarıyla tespit etmiş bulunuyoruz. Kuleli Askeri Lisesi ve diğer askeri lise dokümanlarının, imha edilemeyen dokümanlarının ele geçirilmesinden sonra bu belgelere göre FETÖ örgütünün elemanları ta o zaman askeri liselerde ve sonrasında yine, belirli güçler tarafından ve son derece sistematik bir şekilde korunmuş kollanmıştır. 1984, hatta 1983'lü yıllardan itibaren bunların çok net bir şekilde belgeleri elimizdedir.

Bugüne kadar kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili önemli bir temizlik yapılmıştır ancak örgütün çok güçlü bir kripto yapılanmasının olduğunu da biliyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda gizlilik ve kripto örgütlenme esas yapılanmadır örgüt tarafından. Bugüne kadar örgüt mensuplarından bir şekilde iz bırakanlar, bir şekilde örgütün kurumlarıyla iltisak ve irtibatı tespit edilenlerin kamudan ihracı gerçekleştirildi. Şimdi, artık kripto örgüt elemanlarının deşifre edilmesi ve açığa çıkarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugüne kadar tespit edilmiş birçok kripto örgüt mensubu da bulunmaktadır. Henüz deşifre edilemeyen ve örgüt tarafından özel olarak gizlenmiş, kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının bulunduğunu kesin olarak biliyoruz. Daha önce hiç iz bırakmayan, daha sonra farklı yöntemlerle açığa çıkarılan kripto örgüt üyelerinin varlığı bizi açık bir şekilde böyle bir değerlendirmeye yönlendiriyor."

Canikli, çok hassas çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Özellikle, yargı, emniyet, MİT ve güvenlikle ilgili diğer kurumlarımız bu anlamda cansiparane, inanılmaz çalışmalar yapıyor, sonuç da alıyoruz. Bakın, şu an itibarıyla örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaklaşık 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde inşallah kanun hükmünde kararname ekinde bunlar da ihraç edilecek, Başbakanlığa gönderdik. Bunun anlamı şu: FETÖ'yle mücadele daha uzun bir süre devam edecek bu özelliği ve yapısından dolayı. Örgütün tüm yapısını deşifre edene ve kripto yapısını açığa çıkarana kadar bu mücadele devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA