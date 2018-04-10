Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Biz bu güvenlik ortamı tesis edildikten sonra, ülkemiz açısından riskler ortadan kalktıktan sonra, bütün tarafları temsil eden Suriye'de seçimle iş başına gelmiş merkezi Suriye hükumeti oluşturulduktan sonra bütün tarafları temsil eden Suriye hükumetine teslim edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Canikli, Türkiye'nin Afrin'e terörle mücadele için girdiğini belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanması mevcut . Bunların tamamı temizlenmeden Türkiye için tehdit olmaktan çıkartılana kadar biz o güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Bu Afrin için de geçerli. Biz bu güvenlik ortamı tesis edildikten sonra, ülkemiz açısından riskler ortadan kalktıktan sonra, bütün tarafları temsil eden Suriye'de seçimle iş başına gelmiş merkezi Suriye hükumeti oluşturulduktan sonra bütün tarafları temsil eden Suriye hükumetine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA