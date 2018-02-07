Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türkiye'nin toplamda 33 ülkeyle ithalat ve ihracatının gerçekleştirildiği güzergah bu güzergahtır ve yıllık olarak ortalama binden fazla Türk bayraklı, Türk bağlantılı ticaret gemisi ve Türk dış ticaret hacminin de yaklaşık yüzde 20'si anılan bu bölgeden geçmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'ndeki görevinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi hakkında konuştu.

Canikli, milletvekillerinin sorularına cevap vererek konuşmasına başladı. Canikli, Ege'de Yunan unsurları tarafından yakalanan gemide silah yakalandığına dair iddialara yönelik olarak, "Mersin'den yükü Cibuti Limanı'na intikal edecek olan bir gemi sahibi tarafından rotası hiçbir şekilde planda olmamasına rağmen rotası Libya'ya çevriliyorken Yunanlı Sahil Güvenlik tarafından çevresi çevriliyor ve kontrol ediliyor. Silah olmadığı tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde hükümetin kafa karışıklığı olmadığını belirten Canikli, insani değerlerin tarihten aldıkları değerlerin önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının deniz taşımacılığı ile gerçekleştirildiğini söyleyen Canikli, "Bu nedenle uluslararası deniz ticaret yollarının güvenliği bütün ülkelerin ortak refahı açısından önemli bir konu. Ancak özellikle istikrarsız bölgelerde değerli ticari malları taşıyan gemiler birer hedef haline gelebiliyor. Nitekim deniz ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerinde 2008'den itibaren ortaya çıkan deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun eylemleri seyrüsefer serbestisini kesintiye uğratmış ve deniz taşımacılığını, uluslararası ticareti de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bölge dünya deniz ticaretinin de önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerden yılda 20 binden fazla gemi geçiş yapmaktadır. Bu geçişler dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 15'ine ve petrol taşımacılığının da yaklaşık dörtte 1'ine karşılık gelmektedir. Bölge aynı zamanda Türk dış ticareti açısından da son derece önemlidir. Türkiye'nin toplamda 33 ülkeyle ithalat ve ihracatının gerçekleştirildiği güzergah bu güzergahtır ve yıllık olarak ortalama binden fazla Türk bayraklı, Türk bağlantılı ticaret gemisi ve Türk dış ticaret hacminin de yaklaşık yüzde 20'si anılan bu bölgeden geçmektedir. Bölgeden geçiş yapan Türk bayraklı veya Türkiye'yle bağlantılı ticari gemi sayısı da her geçen gün artmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Canikli şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan bu tehditler ve riskler çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan kararlarla deniz haydutluğuyla ortak mücadelede uluslararası toplumun yakın iş birliği ve eş güdümünü kolaylaştıracak bir meşruiyet ortamı oluşturulmuştur. Böylece, Somali Hükümetiyle iş birliği içinde olmak kaydıyla Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere deniz haydutluğu konusunda tüm önlemlerin alınması bakımından yetki verilmiştir ve bu yetki son olarak 7 Kasım 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2383 sayılı Kararı'yla bir yıl daha uzatılmıştır. Bu kapsamda bölgede deniz haydutluğuyla mücadele faaliyetleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Birleşik Deniz Kuvvetleri -bizim de katkı sağladığımız- ayrıca Avrupa Birliğinin Atlanta harekatı ve müstakil hareket eden Rusya Federasyonu, Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Malezya ve İran gibi devletlere ait gemiler vasıtasıyla olmak üzere son derece geniş katılımlı bir uluslararası faaliyetle bu güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır." - ANKARA