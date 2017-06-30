Milli Savunma Bakanı Işık, Katar Milli Savunma Bakanı El-Atiyye Ile Bir Araya Geldi

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye

Bakan Işık'ın el-Atiyye'yi karşılaması

Tokalaşma ve görüşmeden detaylar Katar Savunma Bakanı El-Atiyye Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Işık, el-Atiyye ile bira araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile bir araya geldi.

Katar Milli Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye Ankara'daki temaslarına başladı. El-Atiyye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir araya geldi. Görüşmede bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.