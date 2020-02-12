Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan savunma bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan savunma bakanı ile görüştü

Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

12.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan savunma bakanı ile görüştü

Görüşmeden detaylar

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Akar-Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke askeri heyetleri arasındaki üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan savunma bakanı ile görüştü
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