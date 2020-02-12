Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan savunma bakanı ile görüştü
Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.
12.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12
Görüşmeden detaylar
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.
Akar-Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke askeri heyetleri arasındaki üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA