Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.
03.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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