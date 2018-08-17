Son Dakika! Akar ve Fidan Rusya'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

SURİYE VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Moskova'da yaptığı görüşmede Suriye'deki insani durumu ve iki ülke arasındaki iş birliğini konuştuğu belirtildi.

Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da bir araya gelen Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye'deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.

Rus TASS haber ajansına göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, Suriye mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alındı.