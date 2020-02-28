Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı.

28.02.2020 04:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim...

Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarının, 'a gelerek 'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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