28.02.2020 04:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA