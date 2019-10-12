Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında

12.10.2019 11:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.