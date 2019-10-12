Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
12.10.2019 11:31
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
Kaynak: Dunya.com