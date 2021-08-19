Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopyalı Mevkidaşı, İki Ülke Arasındaki Üç Ayrı Anlaşmaya İmza Attı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Abiy Ahmed ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Abiy Ahmed ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrasında iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sn. Ahmed'in huzurunda;

-Nakdi Yardım Uygulama Protokolü,

-Askeri Mali İş Birliği Anlaşması,

-Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere üç ayrı anlaşmaya imza attı.

Kaynak: Habermetre