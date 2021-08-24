Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo Savunma İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Akar ve Bakan Okomo, iki ülke arasında Savunma İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Kaynak: Habermetre