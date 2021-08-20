Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (IDEF'21) Stantları Ziyaret Etti
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (IDEF'21) Stantları Ziyaret Etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (IDEF'21) Stantları Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın (IDEF'21) son gününde savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın (IDEF'21) son gününde savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Bakan Akar, fuar alanında savunma sanayimizin yerli ve milli olarak geliştirip ürettiği araç, gereç, silah ve mühimmat gibi teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK AŞ tarafından geliştirilen ve ilk kez görücüye çıkan E-Fırtına obüsünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (IDEF'21) Stantları Ziyaret Etti - Haberler
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